Le Pen ammette sconfitta: "Ho chiamato Macron per congratulazioni"

"I francesi hanno scelto la continuità": lo ha detto Marine Le Pen ammettendo la sconfitta davanti ai suoi supporter. "Ho telefonato a Macron per congratularmi. Gli ho fatto gli auguri per le immense sfide che si troverà di fronte", ha aggiunto. "Per noi è un risultato storico" che "pone il fronte patriottico come prima forza d'opposizione". "Voglio rassicurare i francesi che hanno scelto di darmi il loro voto", ha concluso.

Marine Le Pen, subito dopo l'annuncio dei risultati delle presidenziali, ha annunciato di voler "proporre una trasformazione profonda del nostro movimento". "Una nuova forza politica - ha detto ai militanti e ai giornalisti in una breve dichiarazione - è più che mai necessaria per il futuro del nostro Paese". "Vedremo come poter riunire tutti coloro che vogliono scegliere la Francia e difendere la sua libertà, prosperità, sicurezza", "il Front National ora deve rinnovarsi per poter essere all'altezza di questa opportunità storica e delle attese dei francesi".



Verso le legislative col record di voti presi - "Voglio ringraziare gli 11 milioni di francesi che mi hanno accordato la loro fiducia", ha detto Marine Le Pen commentando il risultato storico raggiunto dal Front Nationale. "Lavorerò per raccogliere ancora più persone tra coloro che vogliono scegliere la Francia". Le Pen ha immediatamente indirizzato l'attenzione dei suoi sostenitori al prossimo appuntamento delle legislative di giugno. Le Pen ha poi invitato "tutti i patrioti a unirsi a noi per questa lotta decisiva che comincia fin da questa sera e che sarà decisiva nei prossimi mesi".