Macron vince in Francia, Merkel: "Una vittoria per l'Europa unita"

"Auguri di cuore a Emmanuel Macron. La sua vittoria è una vittoria per un'Europa unita". Lo ha scritto su Twitter il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert. "Congratulazioni a Emmanuel Macron, contiamo su una Francia che contribuisca a cambiare l'Unione per riavvicinarla ai cittadini!". Lo scrive il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani che ha intenzione di invitarlo a intervenire in plenaria all'Europarlamento.