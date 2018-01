La Francia chiede all'Unesco: baguette sia patrimonio dell'umanità

Dopo il riconoscimento della pizza come patrimonio dell'umanità Unesco, anche i francesi, con alla testa il presidente Emmanuel Macron, reclamano un riconoscimento. E lo fanno per la baguette, il classico pane a bastone francese. "La Francia - ha detto Macron - è un paese d'eccellenza nel pane. Bisogna conservare quest'eccellenza e il savoir faire ed è per questa ragione che si deve iscrivere la baguette nel patrimonio mondiale".