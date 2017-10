L'uragano Xavier passa sulla Polonia: due morti e 39 feriti

E' di due morti, 39 feriti e centinaia di migliaia di persone senza elettricità il bilancio del passaggio in Polonia dell'uragano Xavier, che già aveva seminato morte in Germania. Secondo la polizia locale, parecchie case sono state danneggiate per il forte vento, che ha raggiunto i 130 chilometri orari. Disaggi anche nella viabilità sulle strade e ritardi dei treni. Oltre 10 mila gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Paese.