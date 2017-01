L'Isis mette una taglia sulla testa della soldatessa Joanna Palani

L'Isis ha messo una taglia di un milione di dollari su Joanna Palani , una soldatessa curdo danese. La 21enne, originaria del Kurdistan iracheno ma che viveva in Danimarca, era partita nel 2014 dall'Europa per unirsi ai Peshmerga curdi e combattere contro lo Stato Islamico. La giovane aveva sbeffeggiato i soldati dell'Isis definendoli più "facili da uccidere" rispetto alle truppe di Bashar al-Assad.

La giovane ha abbandonato l'università e gli studi per intraprendere questo viaggio con uno scopo nobile: quello di "lottare per i diritti umani e per quelli di tutte le persone". Nonostante questo però, le autorità danesi, al suo ritorno dal Medio Oriente nel 2015, le hanno confiscato il passaporto. Per le leggi danesi, infatti, i Peshmerga sono considerati terroristi e quindi la Palani rischia di finire in carcere per sei mesi e potrebbe perdere la cittadinanza danese. Ad aggravare la sua situazione, secondo i media locali, ci sarebbe anche la violazione di un divieto di viaggio verso il Qatar.