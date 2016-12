L'identikit di Salah Abdeslam: dal 1989 all'arresto del 18 marzo 2016

Uscito dal carcere, tra il 2012 e il 2014 torna a vivere a Molenbeek, dove gestisce un bar insieme al fratello Brahim, uno dei kamikaze a partecipare agli attentati di Parigi.



Il 13 novembre 2015 Salah Abdeslam partecipa agli attacchi terroristi parigini e poi si dà alla fuga. Nella mattina del 14 novembre viene fermato da alcuni agenti per un controllo stradale: non avendolo riconosciuto e non avendo trovato nulla da segnalare, gli agenti lasciano che il terrorista (in compagnia di altri due uomini) prosegua verso il Belgio.



Il 16 marzo 2016 Abdeslam, ormai diventato il ricercato numero uno in Europa, sfugge alla cattura nel blitz di Saint- Denis, in cui sono stati arrestati 4 presunti terroristi.



L'appuntamento con la cattura è solamente rimandato. Il 18 marzo 2016 gli agenti belgi scatenano un'ultima, e decisiva, offensiva contro il terrorista a Molenbeek: ferito ad una gamba, viene poi arrestato insieme ad un complice e trasportato in ospedale.