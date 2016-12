Per fermare i raduni e i "pellegrinaggi" dei neonazisti, l'Austria ha deciso di espropriare la casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn, nel nord del Paese. Vienna spera così di mettere fine a una battaglia giudiziaria che dura da anni. "Siamo giunti alla conclusione che l'espropriazione è l'unico modo per evitare che la casa venga utilizzata dai simpatizzanti nazisti", ha dichiarato il portavoce del ministero dell'Interno.