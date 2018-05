Italo-pakistana uccisa nel Gujarat, il padre confessa: "Ho strangolato Sana" | Lui e il figlio rischiano la pena di morte

"L'ho uccisa io". Ha confessato il padre di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana residente a Brescia e uccisa ad aprile in Pakistan per aver rifiutato un matrimonio combinato. L'uomo, cittadino italiano come la figlia, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli per strangolare la ragazza fino a romperle l'osso del collo, come evidenziato dall'autopsia. I due rischiano ora la pena di morte o l'ergastolo. Lo zio rimane sotto inchiesta.