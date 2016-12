Italiano ucciso in Brasile, arrestate altre due persone

Altri due mandati di arresto sono stati spiccati in Brasile per l'omicidio di Roberto Bardella, il 52enne di Jesolo ucciso giovedì dopo essere finito per sbaglio in una favela di Rio de Janeiro. Secondo fonti investigative, si tratta del 33enne Raphael Correia Pontes, detto "Pedro De Lara", e del 34enne Bruno Goncalves Campos Ferreira, detto "Gordinho o Bigode De Foca". In tutto salgono così a nove i responsabili ricercati a vario titolo.