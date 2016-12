31 marzo 2015 Italiana uccisa in Germania, dopo 28 anni il killer si costituisce in Svizzera Un uomo di 47 anni ha confessato l'omicidio di Antonella Bazzanella alla polizia di Basilea: "Voleva liberarsi da un peso insopportabile" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:11 - Ha finalmente un nome l'assassino di Antonella Bazzanella, la cameriera trentina uccisa a soli 25 anni il 21 giugno 1987 a Karlsruhe, in Germania. A 28 anni dal delitto, un uomo di 47 anni si è presentato alla polizia di Basilea, in Svizzera, confessando l'omicidio. "Voleva liberarsi da un peso insopportabile che gli gravava sulla coscienza", dicono gli inquirenti. Sarà ora l'esame del Dna a confermare la colpevolezza del 47enne.

In tutti questi anni di indagini il nome del killer reo confesso non era mai finito nella lista dei sospettati.



La giovane Antonella fu trovata legata e strangolata in un bosco nei pressi di Karlsruhe, non lontano dal luogo dove era in corso un concerto di Tina Turner. Alcuni testimoni oculari avevano notato un giovane aggirarsi nel parco e fu anche fatto un identikit dell'assassino. Le indagini della polizia, però, non approdarono a nessun risultato. Pochi giorni dopo il delitto, l'assassino sarebbe scappato in Svizzera.



Il 47enne ha raccontato agli agenti di Basilea di avere notato la giovane attraversare il bosco in bicicletta e di averla aggredita e quindi strangolata. Poi di averla legata e trascinata nei cespugli.



Antonella Bazzanella era emigrata in Germania dove viveva e lavorava come cameriera a Durlach.