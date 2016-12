Istanbul, Isis voleva colpire lo stadio: progettava un attentato come Parigi

L' Isis progettava un attacco in grande stile, simile a quello di Parigi , per il derby di Istanbul Galatasaray-Fenerbahce, rinviato domenica sera proprio per una "seria" minaccia di attacchi terroristici. Lo riferiscono fonti di intelligence turche, secondo cui il piano sventato prevedeva che un kamikaze si sarebbe fatto saltare in aria allo stadio a fine partita, causando il panico tra la folla. I complici avrebbero poi aperto il fuoco sui tifosi.

Il piano prevedeva originariamente un attacco durante le celebrazioni del Newroz, il capodanno curdo . I jihadisti dello Stato islamico avrebbero però deciso di cambiare obiettivo dopo che le relative manifestazioni erano state vietate in quasi tutta la Turchia.



La mente dell'attacco sventato sarebbe "l'emiro di Gaziantep" Yunus Durmaz, tra i 3 "super-terroristi" dell'Isis che le autorità turche ritengono pronti ad attacchi suicidi immediati e in grande stile. Durmaz, nome in codice "Ebu Ali", era già sospettato di essere la mente dell'attentato kamikaze che a ottobre ha ucciso 103 persone al corteo filo-curdo alla stazione di Ankara.



Le autorità turche avevano inizialmente pensato di far giocare la partita Galatasaray-Fenerbahce, prevista alle 20 locali, senza pubblico sugli spalti. In seguito, è giunta la decisione di rinviarla. In un'intervista alla tv statale Trt il presidente Recep Tayyip Erdogan ha parlato di "serie indicazioni di intelligence" su possibili azioni terroristiche.