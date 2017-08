Israele: per ora restano metal detector alla Spianata delle moschee

Il governo israeliano ha deciso che i metal detector alla Spianata delle Moschee non saranno per il momento rimossi. L'ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha precisato che "Israele resta vincolato dallo status quo sul Monte del Tempio (Spianata delle Moschee, ndr) e alla libertà di culto nei Luoghi santi. Il Consiglio di Difesa autorizza la polizia a prendere ogni decisione per garantire il libero accesso ai luoghi santi, assicurando la sicurezza".