Israele ha deciso: nuovo insediamento in Cisgiordania dopo 20 anni

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità la costruzione di un nuovo insediamento ebraico in Cisgiordania, per mantenere la promessa fatta ai residenti di Amona, un avamposto illegale fatto demolire dalla Corte Suprema nei mesi scorsi. Secondo i media, il nuovo insediamento, il primo da 20 anni a questa parte, sorgerà vicino a quello già esistente di Shiloh, sempre in Cisgiordania, ed è destinato a 2mila persone.