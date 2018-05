Israele, esercito: "Razzi iraniani lanciati dalla Siria sulle Alture del Golan"

"Sono state prese di mira diverse basi militari" ha aggiunto, mentre le località dove vivono i civili sul Golan non sono state coinvolte. "Non ci sono state vittime e i danni finora sono limitati" ha detto ancora Conricus, spiegando che Israele "ha reagito", ma senza entrare nei dettagli. Secondo quanto riportato dall'agenzia siriana Sana, colpi d'artiglieria sono stati sparati dal Golan occupato israeliano verso la provincia siriana di Quneitra, in particolare sulla città di Baath. Anche in questo caso non ci sarebbero vittime.