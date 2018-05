Siria, esplosioni a Damasco: nove morti, abbattuti due missili israeliani

Non si placa la violenza in Siria. Jet israeliani sono entrati nello spazio aereo siriano per compiere un raid a sud di Damasco, colpendo depositi e piattaforme militari e provocando la morte di almeno nove persone. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Dopo l'attacco, la difesa anti-aerea è intervenuta distruggendo due missili. Secondo l'Ong, le vittime potrebbero essere guardie iraniane rivoluzionarie o miliziani fedeli a Teheran.