Israele, accoltellato un soldato

Prosegue "l'intifada dei coltelli" in Medio Oriente. Un soldato israeliano è stato accoltellato ad Ashqelon, a sud di Tel Aviv. Le sue condizioni non sono gravi. Lo riferisce la polizia locale secondo cui l'assalitore "è stato neutralizzato". Sarebbe stato raggiunto da colpi di pistola dopo un inseguimento. Sabato una donna israeliana era stata accoltellata in una cittadina beduina nel Neghev.