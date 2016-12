Isis,Turchia: serve un'operazione di terra che sia congiunta

"Solo gli attacchi aerei contro l'Isis in Siria non bastano. Ci vuole una strategia insieme ai raid, ci vuole uno sforzo di terra". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in una conferenza stampa con il titolare della Farnesina Paolo Gentiloni. "La Turchia e l'Arabia Saudita non agiranno da sole. Ci vuole una decisione tutti insieme", ha aggiunto.

"La Turchia e l'Arabia Saudita non sono intenzionate a fare interventi in Siria se non nel quadro di eventuali decisioni della coalizione", ha ribadito il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni parlando con i giornalisti ad Ankara dove si trova in visita ufficiale. Decisioni, ha sottolineato il capo della diplomazia italiana, che "al momento non ci sono". "La coalizione e il gruppo di supporto alla Siria scommettono, finalmente, sul percorso diplomatico", ha aggiunto Gentiloni.