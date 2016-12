Isis, copertina rivista Dabiq: "Distruggiamo la Croce"

Nel giorno in cui cristiani e musulmani pregano insieme contro il terrore, l'Isis fa uscire la sua rivista "ideologica" Dabiq. In copertina il numero 15 del magazine jihadista mostra un militante con la bandiera del Califfato che abbatte una croce sul tetto di una chiesa. L'immagine è accompagnata dal titolo "Distruggiamo la Croce". In uno degli articoli interni inoltre si invitano i "soldati nascosti" ad attaccare i "crociati".