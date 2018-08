Iran, Zarif: "Nessun limite all'ipocrisia degli Stati Uniti"

"L'ipocrisia degli Usa non conosce limiti". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, dopo la reimposizione di parte delle sanzioni americane. "Trump - scrive Zarif in un tweet - vuole far credere al mondo che è preoccupato per il popolo iraniano. Ma le prime sanzioni che ha reimposto hanno cancellato le licenze per la vendita di 200 aerei passeggeri con assurdi pretesti, mettendo in pericolo i cittadini iraniani".