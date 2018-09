Iran, Rohani: "Rafforzeremo la difesa giorno dopo giorno"

L'Iran "non metterà da parte le sue armi di difesa, anzi le rafforzerà di giorno in giorno". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, aggiungendo: "Il fatto che gli americani siano arrabbiati per i nostri missili dimostra quanto sia efficace il nostro sistema". "Che cosa fate qui da noi a migliaia di chilometri dalla vostra nazione? L'Iran è nel cuore della gente in Iraq, Siria, Libano e Yemen", ha affermato rivolgendosi alla Casa Bianca.