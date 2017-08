Iran, Rohani: "Basta sanzioni dagli Usa o pronti a riavviare il programma nucleare"

Basta con "le minacce e le sanzioni" di Washington contro l'Iran o riavvieremo il programma nucleare "in un'ora e in un giorno". Queste le parole del presidente iraniano Hassan Rohani, assicurando che se venisse riattivato, il programma potrebbe essere rapidamente portato ad un livello molto più avanzato rispetto a quello del 2015, quando l'Iran firmò l'accordo sul nucleare.

Sul fronte estero, Donald Trump è però alle prese anche con altre questioni spinose. In particolare con Venezuela e Afghanistan. Non solo la Corea del Nord quindi tra i pensieri del presidente americano.

Capitolo Iran - Teheran potrebbe abbandonare l'accordo sul nucleare "nel giro di alcune ore" se gli Stati Uniti continueranno a imporre nuove sanzioni. Queste le affermazioni di Rohani in una sessione parlamentare trasmessa in diretta dalla tv di Stato. Il riferimento è al testo, firmato di recente da Washington, che comprende nuove sanzioni per Russia, Iran e Corea del Nord. I provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica sono stati motivati principalmente come risposta ai test missilistici effettuati dalle forze armate iraniane.