Venezuela, Maduro: "Voglio incontrare il presidente Donald Trump"

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha affermato che vuole avere un incontro con Donald Trump quando viaggerà a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Vuole parlare della situazione in Venezuela? Beh, eccomi qui", ha sottolineato in un discorso tenuto a Caracas davanti all'Assemblea Costituente. Quest'ultima, ha poi annunciato Maduro, continuerà a lavorare "per due anni, fino all'agosto del 2019".