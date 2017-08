Iran, Trump minaccia conseguenze per i cittadini Usa detenuti

La Casa Bianca minaccia "nuove e serie conseguenze" nei confronti dell'Iran per la "detenzione ingiusta" di cittadini americani nel Paese. Non specifica tuttavia quali possibili misure possano essere prese in considerazione. In una nota si spiega che "il presidente sta intensificando gli sforzi per riportare a casa tutti gli americani ingiustamente prigionieri all'estero".