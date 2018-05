Iran, Mogherini a Pompeo: "Non ci sono alternative ad accordo"

"Non esistono soluzioni alternative" all'accordo con l'Iran. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Federica Mogherini, rispondendo a distanza al segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ha parlato di nuove e durissime sanzioni per Teheran. Il discorso di "Pompeo - ha aggiunto la Mogherini - non ha dimostrato come uscire dall'accordo abbia reso o renderà la regione più sicura".