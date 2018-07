Iran, ministro Zarif risponde a Trump: "Devi essere cauto"

Botta e risposta via Twitter tra Donald Trump e il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. Il presidente Usa aveva avvertito l'Iran di non minacciare gli Stati Uniti o ne avrebbero subito le conseguenze. In risposta, Zarif ha twittato: "Sii cauto. Non ci impressioni. Gli iraniani sono al mondo da millenni e hanno visto la caduta di imperi, incluso il nostro, che è durato più della vita di alcuni Paesi".