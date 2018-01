Iran, liberata la ragazza che sventolava il velo per protesta

Dopo giorni di apprensione per la sua sorte , Vida, la ragazza iraniana divenuta famosa per la protesta in cui sventolava il suo velo come una bandiera è stata liberata . A dare l'annuncio l'avvocatessa per i diritti umani Nasrin Sotoudeh . Un'altra donna, però, sarebbe stata arrestata per aver protestato contro l'obbligatorietà del velo.

La mobilitazione - Sembrerebbe aver avuto effetto, almeno per Vida, la campagna social che in pochi giorni ha avuto decine di migliaia di condivisioni tra gli utenti. Anche Amnesty International ha rivolto un appello alle autorità di Teheran chiedendo la fine delle persecuzioni contro le donne che protestano.



La situazione in Iran - Togliersi il velo in pubblico è considerato un reato in Iran, e può portare in prigione. Il presidente Hassan Rohani ha ammorbidito la linea intransigente sull'abbigliamento, ma la libertà di vestirsi come si vuole è ancora lontana.