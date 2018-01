Iran, giallo sulla sorte della ragazza che sventolava il velo

Che fine ha fatto la ragazza iraniana che si era tolta il velo e lo agitava come una bandiera ? Questa domanda è stata ritwittata decine di migliaia di volte sui social network nel Paese. Di lei si sa solo che è stata arrestata , ma da quel momento si sono perse le sue tracce . Anche la sua identità non si conosce con certezza, anche se dovrebbe chiamarsi Vida , avere 31 anni e una bimba di 19 mesi.

La ragazza-simbolo - La dissidente Masih Alinejad il 27 dicembre aveva ricevuto il video di lei che si toglieva il velo per protesta e lo agitava in aria. La donna lo aveva messo in rete e da quel momento Vida è diventata il volto simbolo delle proteste iraniane.



Le ricerche - Un'avvocatessa che difende i diritti umani a Teheran, ha svolto delle indagini sulla sparizione di Vida. "Io e mio marito - ha scritto la donna su Facebook - ci siamo recati sul luogo dove ha sventolato la sua bandiera bianca. Le nostre ricerche hanno confermato che una giovane, di cui non si sa il nome, quel giorno è stata arrestata e portata alla stazione di polizia 148. Poi è stata liberata temporaneamente e di nuovo arrestata. Finora non c'è nessuna informazione sul suo rilascio".