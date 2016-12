Iran: la folla festeggia l'accordo sul nucleare, la polizia lancia lacrimogeni

La polizia ha tentato stasera di disperdere, con gas lacrimogeni e urticanti, un raduno molto numeroso nella parte occidentale di Teheran, dove la gente si era raccolta per festeggiare l' accordo sul nucleare . Per il 90% si trattava di giovani, alcuni dei quali avevano cominciato a ballare con la musica delle autoradio. Nei giorni scorsi le autorità avevano assicurato che governatori e polizia avrebbero creato un clima favorevole ai festeggiamenti.

Secondo alcuni testimoni, i gas sono stati lanciati almeno tre volte, ma non sono bastati per far andare via la gente, che si è solo spostata poco distante.