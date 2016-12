Iran, storico accordo sul nucleare a Vienna Netanyahu: "Il mondo ora è più pericoloso"

Il seppur cauto ottimismo che si avvertiva alla vigilia dell'incontro odierno era dunque giustificato. E l'allarme più volte lanciato da Israele sulla pericolosità di un eventuale accordo non ha influenzato i negoziati.



Israele: "E' una resa all'asse del male" - Ed è immediata e durissima la reazione di Tel Aviv: "Questo accordo è un accordo di resa storica da parte dell'Occidente verso l'asse del male con l'Iran in testa", afferma il viceministro degli Esteri di Israele, Tzipi Hotovely. "Lo Stato di Israele agirà con tutti i mezzi per tentare di impedire la ratifica di quell'accordo", aggiunge.



Netanyahu: "Errore di portata storica, il mondo è più pericoloso" - Lapidario il commento del premier israeliano, Benyamin Netanyahu: "Un errore grave di portata storica". E ancora: "Il mondo è molto più pericoloso adesso. Israele non si è impegnato a rispettare l'accordo di Vienna sul nucleare iraniano perché l'Iran insiste nel volerci distruggere". "Nel prossimo decennio - riprende - questo accordo garantirà all'Iran una abbondanza di fondi che sarà utilizzata per diffondere il terrorismo e per accrescere gli sforzi di distruggere Israele. In maniera stupefacente, questo cattivo accordo non esige in alcun modo dall'Iran di cessare la propria aggressività". Le potenze mondiali, conclude, hanno così "scommesso sul nostro futuro collettivo".



Netanyahu parla con Obama - L'accordo di Vienna è stato oggetto anche di una conversazione telefonica fra Netanyahu e il presidente Usa Barack Obama: lo rende noto l'ufficio del premier israeliano. Netanyahu ha evocato due "rischi principali": che l'Iran riesca a dotarsi di ordigni atomici "entro 10-15 anni, o anche prima se violasse l'accordo", e che centinaia di miliardi di dollari in prevedibili entrate siano utilizzati da Teheran per attività offensive "che minaccerebbero Israele e il resto del mondo".



Durissimo anche il commento del ministro israeliano dell'istruzione, Miri Regev: "L'Iran ha ricevuto licenza di uccidere. Il fatto che a Teheran si festeggi dimostra che si tratta di un accordo negativo per il mondo libero e per l'umanità".



Mogherini: "Segnale di speranza" - Di tutt'altro parere l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini: "Questa è una decisone che può aprire la strada a un nuovo capitolo delle relazioni internazionali. Penso che questo sia un segnale di speranza per il mondo intero. Non è solo un accordo, ma un buon accordo per tutte le parti". E' stata proprio la Mogherini a ufficializzare, via Twitter, il raggiungimento dell'accordo: "We have the agreement", ha scritto l'ex ministro degli Esteri italiano.