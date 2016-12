Nucleare Iran, bozza nuovo accordo su fornitura di reattori se stop armi

Gli Stati Uniti e gli altri negoziatori per l'accordo nucleare con l'Iran sono pronti ad offrire i reattori ad alta tecnologia e altre attrezzature se Teheran eviterà i programmi per costruire le armi atomiche per almeno 10 anni. E' quanto si legge in un documento riservato ottenuto dall'agenzia Associated Press. Gli Usa vorrebbero fornire all'Iran reattori nucleari ad acqua leggera al posto di quelli attuali ad acqua pesante.