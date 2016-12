Nucleare, fonti diplomatiche: accordo Iran: ancora pochi punti da sciogliere

Storico accordo sul nucleare iraniano: l'annuncio arriva dall'agenzia di stampa Associated Press che cita due fonti diplomatiche impegnate nei negoziati di Vienna tra l'Iran e i '5+1'. Il testo sarebbe pronto già oggi, mentre lunedì (scadenza della deadline) sarebbe programmato l'annuncio. Il testo dell'intesa sarà inviato alle capitali e, se non ci saranno obiezioni, domani ci sarà l'annuncio.

Ma sull'intesa con Teheran è tornato a parlare anche Netanyahu. Secondo il premier israeliano l'intesa con l'Iran "rappresenta un pericolo per la pace nel mondo". Perché "l'Iran avrà così la strada aperta per la confezione di molte atomiche e disporrà di centinaia di miliardi di dollari per il suo apparato terroristico e per le sue conquiste".



Di diverso avviso il segretario di Stato americano Kerry che si è detto "fiducioso" su un accordo dopo un incontro con il ministro degli Esteri del Paese, Mohammad Javad Zarif. Secondo Kerry "alcune cose difficili" rimangono sulla via di un'intesa, ma "stiamo arrivando ad alcune decisioni vere".



Rohani: "Accordo molto vicino" -"Siamo molto vicini" a un accordo sul nucleare: ci sono ancora "pochi passi" da fare. Lo afferma il presidente iraniano, Hassan Rohani, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Gli fa eco il ministro degli Esteri Javad Zarif da Vienna: c'è ancora del lavoro da fare prima di un'intesa, ma nessuna estensione dei termini è contemplata.