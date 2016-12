Nucleare Iran, accordo più vicino: nuovo incontro a Vienna

Si continua a lavorare a Vienna per mettere a punto il testo dell'accordo sul nucleare in Iran. L'incontro definitivo si svolge al Vienna International Center alle 10.30. L'intesa potrebbe prevedere la possibilità per gli ispettori dell'Onu di accedere presso tutti i siti nucleari di Teheran, compresi quelli militari. Per quanto riguarda le sanzioni non è prevista una loro cessazione immediata, ma solo un congelamento entro l'anno.