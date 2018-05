Iran, l'Ue prepara azioni contro le sanzioni imposte dagli Usa

Le decisioni prese dagli Stati Uniti sull'accordo sul nucleare con l'Iran "non rimarranno senza conseguenze". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, aggiungendo: "Dobbiamo agire ora e per questo lanciamo il ricorso alla legge del 1996 che punta a neutralizzare gli effetti extra-territoriali delle azioni americane" per le imprese europee. La proposta è stata sostenuta dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri.