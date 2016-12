Iran, firmato lo storico accordo sul nucleare Le foto del meeting di Vienna con i "5+1"

Il 14 luglio 2015 la Repubblica Islamica iraniana "ha approvato il testo finale dell'accordo nucleare e lo ha firmato". Ad annunciarlo è stata per prima la tv di Stato di Teheran al termine della riunione plenaria tenutasi a Vienna tra il Paese asiatico e i rappresentanti dei "5+1" (Usa, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania). Si tratta di un avvenimento storico che impedisce la costruzione di un'arma atomica per almeno 10 anni e che prevede la rimozione graduale delle sanzioni imposte all'Iran da Usa, Unione europea e Nazioni Unite in cambio della rinuncia all'arricchimento dell'uranio.