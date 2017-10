29 settembre 2017 18:23 Iowa, va in vacanza e lascia i bambini a casa da soli: mamma arrestata La donna è partita per un viaggio di undici giorni in Germania. Rischia una condanna per abbandono di minore

Lascia i quattro figli a casa da soli e va in vacanza. E’ successo in Iowa, negli Stati Uniti. Una mamma di trent’anni, Erin Lee Macke, ha deciso di partire per un viaggio di undici giorni in Germania. La polizia è intervenuta per soccorrere i bambini, di età compresa tra i sei e i dodici anni, e li ha affidati alle cure dei servizi sociali. La turista "a tutti i costi" è stata arrestata al suo ritorno negli Usa.

I bambini a casa da soli - Secondo quanto riportato dai media americani, la donna avrebbe programmato il viaggio senza affidare a qualcuno i piccoli. Il 21 settembre la polizia è entrata in casa sua per un controllo. I quattro figli erano soli, abbandonati a loro stessi.



La vacanza in Baviera - Mentre i bambini si arrangiavano in casa, Erin documentava la sua avventura su Instagram. Le fotografie pubblicate sul popolare social network la ritraggono sorridente mentre, insieme a un’amica, visita alcune località turistiche in Baviera. Il viaggio, insomma, sembrerebbe a scopo ricreativo. E anche la meta potrebbe non essere casuale. Il festival in programma a Monaco tra settembre e ottobre, l'Oktoberfest, è uno degli eventi più gettonati dai vacanzieri d’oltreoceano.