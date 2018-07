Intrappolati in Thailandia, ragazzi non in grado di immergersi

E' stallo nel disperato tentativo di salvare i dodici ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia. "Non sono ancora in grado di immergersi", ha detto il governatore della regione Chiang Rai, escludendo un imminente avvio del salvataggio, nonostante il pericolo di nuove piogge. Sono inoltre falliti i tentativi di trivellare il cunicolo individuato a circa 200 metri dal gruppo. Le uniche vie d'uscite restano le gallerie, in parte allagate.