19 aprile 2018 11:25 India, la battaglia di Swati: sciopero della fame contro gli stupri Vuole processi più veloci, una giustizia più rigida e addirittura la pena di morte. Nel giro di pochi mesi, due minorenni sono state violentate e uccise. Le proteste non si fermano

Avevano 11 e 8 anni le ultime due minorenni stuprate e uccise in India. Le proteste sono esplose per le strade e sui social. Il Governo è accusato di essere troppo tollerante nei confronti di chi si macchia di questi reati. Ma la Commission for Women di Nuova Delhi vuole fare di più. Il capo dell'organizzazione, Swati Maliwal, è al sesto giorno di sciopero della fame. Accanto a lei, centinaia di attivisti e sostenitori.

Pene più severeGli attivisti chiedono anche la condanna a morte per chi è colpevole di stupro. Dal 13 Aprile Swati Maliwal porta avanti uno sciopero della fame per non lasciar cadere l'attenzione sul problema. Non è una forma di protesta semplice, specialmente a Nuova Delhi dove la temperatura percepita è attualmente di 37 gradi. Attorno a lei, attivisti e sostenitori che l'aiutano in questa battaglia e cercano almeno di non farle mancare l'acqua. Come palcoscenico di una lotta così importante ha scelto il Rajghat, un memoriale al Mahatma Gandhi, che insegnato la protesta non violenta quando l'India reclamava la propria indipendenza. In centinaia si sono riuniti per chiedere a gran voce una giustizia più rigida verso gli stupratori e l'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne. Ogni giorno arrivano nuove persone, a volte semplicemente dei passanti che si fermano per aderire alla mobilitazione.