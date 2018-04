14 aprile 2018 08:02 India in piazza, proteste contro il governo: difende i rapitori di Asifa Il partito di opposizione ha organizzato una manifestazione a Nuova Delhi, dopo che il governo ha cercato di impedire lʼarresto di un suo leader locale, accusato di un altro stupro

L'India scende in piazza per Asifa Bano, la bambina di 8 anni che lo scorso 10 gennaio era stata rapita e stuprata nel Katua, provincia del Kashmir indiano. In questi giorni le proteste hanno assunto una connotazione politica, oltre che religiosa. Il Governo sembra stia cercando di insabbiare un altro caso di stupro, compiuto lo scorso anno da un membro del Partito del popolo indiano (BJP). L'opposizione è scesa in piazza a Nuova Delhi.

AsifaAsifa era figlia di una famiglia di pastori musulmani. Nel Kashmir ce ne sono circa un milione e da una ventina d'anni alcuni di loro hanno iniziato a costruire case permanenti da usare durante l'inverno, al posto dei rifugi provvisori ai qual erano abituati. La popolazione Indù della provincia la percepisce come un'invasione e un'occupazione del loro territorio. Asifa è una vittima di questa rabbia. E' stata ritrovata in un tempio Indù e la polizia ha ricostruito che è stata violentata e picchiata per circa tre giorni. Alla fine, i suoi rapitori l'hanno strangolata. Sono stati arrestati otto uomini, sei di questi direttamente coinvolti, mentre altri due, entrambi poliziotti, avrebbero cercato di compromettere le prove durante l'indagine. C'è anche il custode del tempio dov'è stato lasciato il corpo e sarebbe stato lui a pagare gli agenti perché depistassero le ricerche.