In Giappone potete salire sul treno “proiettile” di Hello Kitty

In Giappone è stato realizzato un treno completamente in tema Hello Kitty. Dalle immagini diramate dalla West Japan Railway i convogli avranno come colore predominante il rosa fucsia, mentre l'iconica gattina sarà un po' ovunque, dai sedili alle porte. I fortunati passeggeri di questo treno ad alta velocità avranno anche l'occasione di farsi un selfie con un Hello Kitty formato gigante.