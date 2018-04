23 aprile 2018 07:19 In Germania arrivano gli hamburger di vermi al supermercato Alcuni clienti sono scioccati, ma molti di quelli che li hanno assaggiati dicono che siano buoni. In Italia per ora non si trovano fra gli scaffali

Una panino con insalata, pomodori e un hamburger. Tutto normale se non fosse che non si tratta di carne di manzo, ma di vermi. Ad Aquisgrana, in Germania, un supermercato ha iniziato a vendere il nuovo piatto, dopo che in Olanda, Belgio e Svizzera sono stati un successo. I clienti sembrano apprezzare. Il segreto? Hanno lo stesso aspetto degli hamburger tradizionali. In Italia invece gli insetti si possono trovare al ristorante o in eventi dedicati.

Hamburger di insetti"Insekten Burger" si legge sulla confezione. La materia prima in realtà è una larva di quello che in molti Paesi chiamano lo "scarafaggio bufalo". Si tratta dei Tenebrionidi, una famiglia di coleotteri alla quale appartengono anche i vermi della farina. Vengono allevati in Olanda e venduti in Germania per ora solo dal supermercato ReWe ad Aquisgrana.

Piacciono ai clientiManfred Rödder, un passante, ha detto al Guardian di aver avuto qualche dubbio all'inizio , ma poi "li ho comprati di nuovo perché mi sono sembrati molto buoni". Secondo Baris Özel, co-fondatore della Bigfoundation, la star up che ha creato gli hamburger di vermi, il segreto è nell'aspetto: sono uguali a quelli di carne. L'idea è nata dopo un viaggio nel sud- est asiatico, dove gli insetti sono un piatto comune. Proposte simili si trovano in Olanda e in Belgio e l'anno scorso sono arrivate anche nei supermercati svizzeri. "Alcune persone sono entusiaste e continuano a chiederceli", ha raccontato il direttore del negozio Michael Reinartz, "altri ci domandano 'lo state facendo sul serio?'". Ma lui ne è convinto: "Quando sarà normale trovare gli hamburger di vermi in giro, saremo ricordati come quelli che li hanno venduti per primi in Germania", ha detto all'emittente televisiva tedesca Westdeutscher Rundfunk Köln.