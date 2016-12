Imprenditore dona le sue tante miglia aeree per aiutare le famiglie che non possono viaggiare

Shankman porta avanti questo progetto da quattro anni. Con l'aiuto di Internet, a fine anno dona le miglia che ha accumulato viaggiando a persone che non sono in grado di poter partire per le vacanze a causa dei costi esorbitanti dei voli aerei.



Anche quest'anno, puntuale come sempre, a fine novembre l'imprenditore ha postato il suo "regalo di natale" sul sito Imgur, invitando chiunque fosse interessato a ricevere miglia a farsi avanti. Si tratta solo di voli "United Airlines" utilizzabili esclusivamente negli Usa, precisa Peter, dispiaciuto per non poter aiutare anche chi ha bisogno Oltreoceano.



"Nel 2016 ho volato più di quanto io abbia mai fatto prima e ho accumulato all'incirca 350.000 miglia. Tanto per fare un confronto, la luna si trova a 238.000 miglia di distanza. Attualmente sto costruendo questo post nel salone all'aeroporto internazionale di Narita a Tokyo, in attesa di un volo di ritorno a New York", si legge sull'annuncio dell'imprenditore.



Peter Shankman si considera un uomo incredibilmente fortunato a vivere la vita che fa, ed è proprio per questo motivo che ogni anno decide di donare una parte della sua fortuna a chi, purtroppo, non ce l'ha. "Io non sono ricco, io non sono famoso, ma ho una risorsa unica a mia disposizione. A causa di quanto io volo, ho un sacco di miglia aeree". Essendo un padre single, spesso porta con sé anche la sua piccola bimba, che ha coinvolto nel progetto: "Lei sa che le buone azioni sono importanti."



Sono passati solo pochi giorni dalla pubblicazione del suo post, ma si conoscono già le storie dei primi "vincitori": un padre che vola per vedere suo figlio con autismo e la sorella di una donna malata di cancro che finalmente potrà riabbracciare. "Vediamo che altro tipo di magia io e mia figlia possiamo fare per voi quest'anno", commenta l'imprenditore. "Buone vacanze!"