Il "terrore bianco" colpisce Londra: ora si temono gli attacchi contro l'Islam

Nato a Singapore, ma cresciuto a Weston-super-Mare, sulla costa inglese, e trasferitosi in terra gallese in età adulta. Quello di Darren Osborne , il 47enne che domenica notte con un furgone ha falciato una decina di musulmani a Londra , uccidendone uno, è il profilo di un terrorista inedito. Un padre di famiglia, con una vita tranquilla in una casetta anonima come tante altre in Gran Bretagna. Un "terrorista bianco" che ora getta la Gran Bretagna nel timore della violenza anti Islam .

Voleva "uccidere tutti i musulmani", ma su di lui, almeno per il momento, non è emerso granché. C'è chi ne racconta come d'un uomo capace di "intimidire", più che altro per i suoi silenzi e soprattutto per il fisico da rugbista. Un ex compagno di gioventù, citato dal Wales Online, lo ricorda con distaccata simpatia negli anni degli studi di matematica e informatica alla Broadoak Mathematics and Computing College.



Altri conoscenti, fra i primi a individuarlo nelle sconvolgenti foto dell'arresto nonostante il volto tumefatto, dicono poco in più. David Ashford 52 anni, si mostra stupefatto. Una vicina, Pauline Tibbs, evoca "un terribile shock", anche se la sua conoscenza si limitava alla fine a qualche incontro in strada: "Parlava poco". Di certo c'è che l'uomo era sconosciuto alla polizia e all'intelligence britannica.