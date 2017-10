Il Nobel per la Chimica a Dubochet, Frank e Henderson: inventori della crio-microscopia elettronica

Il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato allo svizzero Jacques Dubochet, all'americano Joachim Frank e al britannico Richard Henderson. I tre hanno ricevuto il premio per il metodo di visualizzazione delle biomolecole con un crio-microscopio a elettroni ad altissima risoluzione. Tale tecnica ha portato una vera e propria rivoluzione nella biochimica, permettendo di esplorare in 3D la struttura tridimensionale delle molecole biologiche.