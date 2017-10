Nobel per la Medicina a Hall, Rosbash e Young: "padri" dell'orologio biologico

Il Premio Nobel per la Medicina 2017 è stato assegnato Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young per aver scoperto il meccanismo molecolare che controlla il ritmo circadiano, ossia il comportamento dell'orologio biologico. "Le loro scoperte spiegano come piante, animali e umani adattano il loro ritmo biologico in modo da sicronizzarlo con la rivoluzione terrestre", ha sottolineato il comitato svedese.

Hall, 72 anni, è nato nel 1945 a New York e si è laureato nell'università di Washington a Seattle. Fal 1971 al 1973 ha lavorato nel California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena. Nel 1974 si è trasferito nella Brandeis University di Waltham in 1974 e nel 2002 in quella del Maine.



Rosbash, 71 anni, è nato a Kansas City e si è laureato nel 1970 nel Massachusetts Institute of Technology (Mit). Nei tre anni successivi ha lavorato in Europa, nell'università scozzese di Edimburgo, e nel 1974 e' rientrato negli Stati Uniti e da allora ha lavorato nella Brandeis University.



Young, 68 anni, è nato nel 1949 a Miami e si è laureato nell'università del Texas ad Austin nel 1975. Da allora fino al 1977 ha lavorato nell'università di Stanford e dal 1978 nella Rockefeller University di New York.