Il gesto di vittoria dopo il sì in ospedale non allontana la morte: la favola triste di Heather, 31enne malata di tumore

Dal letto d'ospedale, quel gesto di vittoria con le braccia al cielo, dopo aver pronunciato il fatidico sì a Dave Mosher, l'uomo della sua vita e padre delle sue due figlie Molly e Sophia, aveva fatto ben sperare tutti, parenti e amici accorsi al suo capezzale, a East Windsor, in Connecticut, Usa. Poche ore dopo, invece, Heather Lindsay, 31enne malata di tumore, ha chiuso gli occhi per sempre. La proposta di matrimonio le era arrivata un anno prima, proprio il giorno in cui aveva scoperto di avere un cancro al seno; la malattia, però, non ha concesso il lieto fine.