Il deserto diventa un fiume in piena dopo il ciclone in Oman e Yemen

Almeno sei morti e trenta persone disperse. E' questo il tragico bilancio dopo il passaggio del ciclone Mekunu in Oman e Yemen. Secondo gli esperti si tratta di una delle perturbazioni più forti che si siano mai abbattute sulla penisola arabica, portando vento e pioggia da record. La città maggiormente danneggiata è Salalah, nel sultanato dell'Oman, sommersa in un solo giorno da una quantità di pioggia tripla rispetto a quella annuale. In Yemen invece, oltre 500 famiglie sono state evacuate dall'Isola di Socotra. Il ciclone è ora diretto verso l'Arabia Saudita con venti a 60 km orari, meno intensi rispetto ai 180 km/h registrati negli scorsi giorni nella penisola.