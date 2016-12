Il Consiglio d'Europa boccia la pratica dell'utero in affitto

L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha bocciato il primo, controverso rapporto sull'utero in affitto con 83 "no", 77 "sì" e sette astenuti . Per essere approvato il documento, che conteneva alcune aperture alla maternità surrogata , avrebbe dovuto registrare il sostegno dei due terzi dei votanti. La maggioranza della delegazione italiana presente in aula ha votato contro il rapporto redatto dalla parlamentare belga Petra De Sutter .

Già il 21 settembre la Commissione salute del Consiglio d'Europa aveva dichiarato che l'utero in affitto "dovrebbe essere proibito perché è una violazione della dignità umana, comporta il rischio di ridurre i bambini a una merce e può portare allo sfruttamento delle madri surrogate".



Come ha votato la delegazione italiana - Tutti i membri del Movimento 5 Stelle, (Di Stefano, Spadoni, Catalfo e Santangelo), due parlamentari di Forza Italia, (Galati e Centemero), le deputate Cimbro(Pd) e Santerini (Democrazia solidale-Centro Democratico) e la senatrice Gambaro del gruppo misto hanno votato contro il testo della De Sutter. I soli italiani a sostenerla sono stati Nicoletti e Rigoni (Pd) e Giro (Forza Italia).



La delegazione britannica si è divisa quasi a metà, come anche i tedeschi, mentre hanno votato interamente o in maggioranza per approvare la raccomandazione i gruppi belga, cipriota, olandese, portoghese e ceca.