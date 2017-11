Hrw denuncia: donne Tanzania schiavizzate in Oman e Emirati Arabi

Migliaia di donne della Tanzania arrivate in Oman e negli Emirati Arabi Uniti vengono sottoposte a violenze fisiche e sessuali. Lo denuncia un rapporto di Human Rights Watch, spiegando che nei Paesi del Golfo sono migliaia le donne arrivate dalla Tanzania per lavorare come domestiche che però vengono sottoposte ad abusi fisici e sessuali, sono costrette a lavorare anche per 21 ore al giorno e non ricevono nessun salario.