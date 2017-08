Harvey, la letterina al papà soccorritore: "Non farti male e aiuta più persone che puoi"

Il papà è stato inviato dal suo dipartimento di polizia da Waco sulla costa texana, a Houston, colpita dall'uragano Harvey, ora declassato a tempesta, e la figlia gli scrive poche commoventi parole di incoraggiamento che fanno il giro del Web una volta diffuse via Facebook. "Caro papà, - si legge nella letterina, scritta con calligrafia infantile ma curata e pubblicata sui social network dal commissariato, - non farti male, ma aiuta gli altri. Le persone che hanno bisogno di soccorso, fai più che puoi". E il sergente Scott Holt diventa in un attimo un supereroe agli occhi del mondo.