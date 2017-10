E' uno spettacolo davvero desolante quello mostrato dal drone che ha sorvolato la città di Houston dopo il passaggio dell'uragano Harvey, che ha sconvolto il Texas lasciando dietro di sé allagamenti e distruzione. Stando alle ultime notizie, in alcuni luoghi le piogge potrebbero raggiungere addirittura i 127 cm, il livello più alto mai registrato nello stato americano, costretto in queste ore a fare i conti con vittime, feriti e danni. Molte persone sono ancora intrappolate nelle proprie abitazioni, i due aeroporti della città sono stati chiusi e gli ospedali evacuati. 3mila gli uomini della guardia nazionale mobilitati per soccorrere chi si trova in difficoltà e a giudicare da queste immagini ci sarà davvero tanto lavoro da fare.